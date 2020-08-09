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İstanbul'daki tarihi camiye yapılan pes dedirtti!

İstanbul'un tarihi camilerinden olan Mihrimah Sultan Camii'ne yapılanlar sosyal medyada tepki çekti. Caminin bacalarına takılan klimaların görüntüsü pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:05:00 - 2020-08-09 13:08:17
İstanbul'daki tarihi camiye yapılan pes dedirtti!

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı için yaptırdığı Mihrimah Sultan Camii'nin bacalarına takılan klimaları gören vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'nin bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyadan tepki aldı.1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan'a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camii'nin bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı.

Klimalar kaldırılacak

Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından "Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya Camii, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız? Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak" diye bir paylaşım yaptı.

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