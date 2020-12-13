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Gündem İstanbul'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Gündem

İstanbul'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 04:33:00 -
İstanbul'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Olay, saat 02: 00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, eli silahlı bir grup, ismi öğrenilemeyen bir kişiye sokak üzerinde silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs olayı gören vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobillerine binerek kayıplara karıştı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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