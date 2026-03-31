İstanbul'daki senaryo Bursa'da da sahnede! 'suç örgütü lideri' gözaltısına CHP'den köstek

Bursa’da Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Örgütü’nün çağrısıyla partililer belediye binası önünde toplandı. “Soruşturma kapsamındaki isme” destek veren kalabalık, sloganlarla karara tepki gösterdi; İstanbul’daki benzer sürecin ardından Bursa’da da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Toplanan kalabalığa hitap eden Nihat Yeşiltaş, gözaltı sürecinin hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, yaşananların doğrudan halkın iradesine yönelik bir müdahale olduğunu söyledi. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayıldığını ifade eden Yeşiltaş, hukukun siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemeyeceğini dile getirdi.

Bozbey'in halkın oylarıyla göreve geldiğini hatırlatan Yeşiltaş, kaçma şüphesi bulunmayan bir belediye başkanına yönelik bu tür bir işlemin kabul edilemez olduğunu belirtti. Gözaltı kararının zamanlamasına da dikkat çeken Yeşiltaş, 31 Mart seçimlerinin yıl dönümüne denk gelmesini eleştirerek bunun manidar olduğunu ifade etti.

 

Açıklama sırasında sık sık "Halkın iradesi engellenemez" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. Partililer, belediye binası önünde uzun süre bekleyerek tepkilerini sürdürdü.

Basın açıklamasının ardından partililer bir süre daha belediye önünde bekleyişini sürdürürken, CHP İl Örgütü'nün gün içerisinde ve ilerleyen süreçte kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği öğrenildi.

