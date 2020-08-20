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Aktüel İstanbul'daki olta balıkçıları yağışa rağmen "rastgele" demeye devam ediyor
Aktüel

İstanbul'daki olta balıkçıları yağışa rağmen "rastgele" demeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:15:09 -
İstanbul'daki olta balıkçıları yağışa rağmen "rastgele" demeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ve Sarıyer sahillerine oltayla balık tutmak için gelen vatandaşlar, yağmura rağmen "rastgele" demeye devam ediyor.

Özellikle Yeniköy, Kuruçeşme ve Bebek sahillerinde sağanağa aldırış etmeyen balıkçılardan bir kısmı oltalarıyla çok sayıda balık avlamayı başarırken, bazıları kısmetlerini bekliyor.

Yeniköy sahiline 06.30'da Ümraniye'den geldiğini belirten Yavuz Çakmak, oltayla balık tutarak hayatına mutluluk kattığını söyledi.

Tek seferde 5 palamut yakalayarak balıkçıların takdirini kazanan Çakmak, "Güne erkenden kısmetle başladık. Bu da bizim şansımız. Ümraniye'den geliyoruz. Öğlene doğru balıkları yakalamak daha kolay oluyor, hem de yağmurla birlikte." dedi.

Çakmak’ın tek seferde yakaladığı palamutlarla vatandaşlar da fotoğraf çekildi.

Yavuz Çakmak’la birlikte Ümraniye'den Yeniköy'e oltasıyla balık tutmak için gelen İsmail Kürkçü de "Üsküdar’a gitmiyorum çünkü burası daha tenha ve daha güzel. O yüzden arkadaşlarım da burayı tercih ediyor." diye konuştu.

Sultangazi'den gelen Murat Emre de "İşi gücü bıraktım buraya balık yakalamaya geldim. Sezonu geldiğinde buradan çıkmıyoruz. Bazı zamanlarda palamut, bazen lüfer yakalıyoruz. Bu sabah erkenden buraya geldim. Yağmura rağmen ayrılmadık, balık tutmaya devam edeceğim." dedi.


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