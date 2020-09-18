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Aktüel İstanbul'daki okullar yüz yüze eğitim için hazırlanıyor
Aktüel

İstanbul'daki okullar yüz yüze eğitim için hazırlanıyor

İlçe belediyeleri okulları dezenfekte ediyor, temizliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:27:04 -
İstanbul'daki okullar yüz yüze eğitim için hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ilçe belediyeleri, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlanacak okullarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yürütüyor.

İlçe belediye ekipleri tarafından ilkokul birinci sınıflar ile ana sınıfı öğrencileri için 21 Eylül'de başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullarda temizlik çalışmalarına başlandı.

Bir süre önce ilçede başlatılan "Temiz Okul Projesi" kapsamında ilçedeki tüm okulların temizlik faaliyetlerini üstlenen Zeytinburnu Belediyesi, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde de çalışmalarını hızlandırdı.

İlçede bulunan ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Temizlik İşleri ekipleri tarafından okullar yüz yüze eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Okulların temizlik malzemesi ihtiyacına da destek sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, bugüne kadar 51 okula sabun, dezenfektan ve çeşitli temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Toplam 51 okulun tadilat, bakım onarım işlerine de destek veren belediye, 22 okulun iç ve dış cephelerini boyarken, 28 okulun elektrik tesisatlarını yenileyerek, aydınlatma sistemlerini revize etti. Bunların yanı sıra tüm okulların bahçe düzenlemesi, su tesisatları, çatı, korkuluk, parke, seramik, pencere ve kapı tadilatlarını yaptı.

Ümraniye'de de tüm okullar Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler tarafından baştan sona dezenfekte edildi.

Toplam 106 okul, sınıflarından konferans salonlarına, bahçesinden oyun gruplarına kadar temizlenerek hazır hale getirildi. Okullar baştan sona özel bir solüsyonla dezenfekte edilirken, okulların bahçeleri ve çevresi de özenle temizlendi.


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