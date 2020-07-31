İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Avcılar'da vatandaşlar, belediyenin belirlediği kurban satış ve kesim alanında yoğunluğa neden oldu. Otoparkta yer kalmayınca birçok sürücü, araçlarını D-100 Karayolu yan yola park etmek zorunda kaldı.



Merkezefendi ve Kağıthane'deki kurban kesim yerlerine gelen vatandaşların zabıta ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Kesim yerlerinin önceki bayramlara göre daha sakin olduğu gözlenirken alanda pandemi önlemlerine de dikkat edildi.

- "Hayvanlar satıldı ama fiyatlar düşük"

Kartal Belediyesinin Yunus Mahallesi'nde oluşturduğu kurban satış alanındaki kurbanlıkların tamamı satıldı. Pazarda 30 yıldır kurban satışı yaptığını anlatan Aziz Kılıç, AA muhabirine, hayvanların tamamını satmayı başardığını ancak fiyatların biraz düşük olduğunu söyledi.

Kılıç, bu yıl 25 kurbanlık satmayı başardığını belirterek, "Hamdolsun kazasız belasız malımı bitirdim, şimdi Konya Ereğli'ye döneceğim." dedi.

Yetkili komisyon tarafından belirlenen bölgede kurban kesim alanı oluşturan Çınar Derneği Başkanı Ali Öztürk de bu yıl 76 kurban keseceklerini kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kesim yapmaya özen gösterdiklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Burada hissedarların bekleme alanı var, kesim alanımız, doğrama alanı ve hisse teslim noktası var. Bekleyen hayvanlar sırasıyla kesim alanına geliyor. Orada kesilip, derisi yüzülüyor, işkembesi çıkartılıyor ve hayvanlar dört parça halinde doğrama bantlarına geliyor. Doğrama bantlarında da etler kemiklerden sıyrıldıktan ve parçalandıktan sonra terazi kısmına getiriliyor. Terazide yedi hisse yapıldıktan sonra teslim noktasından hisse sahibine teslim ediliyor. Her hisse sahibinin hayvanını hangi saatte keseceği belli, Kovid-19 önlemleri kapsamında saatlerinde gelip hisselerini teslim alıyorlar. Sistemimiz bu şekilde yürüyor."



