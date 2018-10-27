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İstanbul'daki kritik zirve öncesi Emniyet'i alarma geçiren olay!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Dörtlü Suriye Zirvesi" öncesi liderlerin konvoylarının geçiş güzergahı olan E5'e giren çocuklar, polisleri alarma geçirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:23
İstanbul'daki kritik zirve öncesi Emniyet'i alarma geçiren olay!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla bugün İstanbul’da düzenlenen dörtlü Suriye Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Çocuklar D-100 karayolu Edirnekapı mevkiinde yola girdi

 Devlet Başkanları için alınan güzergah tedbirleri esnasında dilencilik yaptığı düşünülen çocuklar D-100 karayolu Edirnekapı mevkiinde yola girdi.

Güzergah noktalarında hazır bekleyen polis ekipleri 4 çocuğu metrobüs durağına geçtikleri sırada gözlem altına aldı. Araca bindirilen çocuklar, polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:23
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Emniyet
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Angela Merkel

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