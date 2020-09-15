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Aktüel İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 1531 idari ve adli işlem uygulandı
Aktüel

İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 1531 idari ve adli işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:47:26 -
İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 1531 idari ve adli işlem uygulandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 bin 255 denetim ve rehberlik çalışması yaptıklarını, 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uyguladıklarını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından "#koronavirüs" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 10-14 Eylül arasında; 1480 ekip, 7 bin 847 denetçi ile 25 bin 255 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlığımızı tehlikeye atan 1531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uyguladık." ifadelerini kullandı.

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