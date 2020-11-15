  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'daki köprüler maviye büründü
Gündem

İstanbul'daki köprüler maviye büründü

Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi renkle ışıldatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:48:00 -
İstanbul'daki köprüler maviye büründü

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye genelinde de diyabetin bilinirliğini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM ve YSS köprüleri, bu kez Dünya Diyabet Günü için renklendirildi.

Havanın kararmasıyla mavi renge bürünen köprülerdeki görsel şölen, gün ağarıncaya kadar sürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar

Teröristbaşı Fetullah Gülen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i bakın hangi sözlerle tehdit etmişti? Erdoğan ve Aliyev danışmasıyla Aze..
Skandalın sorumlusu İmamoğlu'nun müdürü çıktı
Gündem

Skandalın sorumlusu İmamoğlu'nun müdürü çıktı

Küçükçekmece’de çocuk parkında yer alan terör örgütü sembollerinin görselinden dolayı görevden alınan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıs..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay