İstanbul'daki konsolosluk saldırısıyla ilgili flaş gelişme! Tutuklanan kişi sayısı belli oldu
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırı girişimiyle ilgili 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Alınan karara göre 9 kişi tutuklandı.
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu’na yönelik hedeflenen fakat İstanbul Emniyeti’nin başarısıyla bertaraf edilen terör saldırısıyla ilgili adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...