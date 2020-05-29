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Aktüel

İstanbul'daki kilise haçını söken şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:46:17 -
İstanbul'daki kilise haçını söken şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mazlum D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Mazlum D. hakimlikteki ifadesinde, şeker hastası olduğu için çalışamadığını ifade ederek, daha önceki beyanlarında da belirttiği gibi bir anlık bir şey olduğunu, hastalığının etkisiyle yaptığını savundu.

Gerçekleştirdiği eylemin altında herhangi bir neden olmadığını iddia eden Mazlum D., hiçbir kişi ya da yapıyla bağlantısının bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi.

Savcılığın tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheli Mazlum D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.


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