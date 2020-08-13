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Aktüel

İstanbul'daki kahvehaneciler, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:04:54 -
İstanbul'daki kahvehaneciler, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kahvehanelere uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

İstanbul Kahvehaneciler Odası üyeleri, Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek, koronavirüs nedeniyle işyerlerine yönelik alınan kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Ellerindeki pankartlarla kısıtlamaların kaldırılmasını talep eden üyeler adına basın açıklamasını İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin okudu.

Kahvehanecilerin uygulanan kısıtlamalar nedeniyle maddi açıdan zor günler geçirdiğini belirten Erşahin, "Ülke olarak bu virüsle mücadele ediyoruz. Tedbirler alındı, normalleşme süreci başladı. Bir çok meslek normale döndü. Bir tek biz kaldık. Biz de artık normalleşmek istiyoruz." dedi.

Kahvehanelerde oyun oynanmasının hala kısıtlı olmasının iş yapmalarına engel olduğunu anlatan Erşahin, "Biz de kurallara uyarak oyun oynatabiliriz. Biz kahveciler oyun oynanırken önerilecek kurallara uyacağız. Uymayan arkadaşlarımız denetlensin. Gerekirse cezalandırılsın. Ancak kurallara uyan esnafımız artık işyerlerini açsın." diye konuştu.

Erşahin, basın açıklamasını kahvehanecilerin, hükümetten taleplerini sıralayarak bitirdi.



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