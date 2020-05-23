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İstanbul'daki iki komşu ilçe belediyesi bando eşliğinde ortak temizlik yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:16:39 -
İstanbul'daki iki komşu ilçe belediyesi bando eşliğinde ortak temizlik yaptı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa belediyesi ekipleri, ilçelerin sınır bölgelerini bando ekibi eşliğinde ortaklaşa temizledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa belediyeleri Ramazan Bayramı öncesi ortak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

- Bando konseri

Her iki ilçenin sınır noktası olan Şükran Caddesi'nde yapılan çalışmalara 20 araç ve 50 personel katıldı.

Yeşilpınar Kavşağı'ndan başlayarak Şükran Caddesi'nin sonuna kadar devam eden temizliğe Can Brothers Bando da hareketli ve neşeli parçalarla eşlik etti.

Bando ekibinin çaldığı parçalar ile renkli görüntülerin oluştuğu temizlik çalışmasına vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından alkışlarıyla destek verdi.

Zaman zaman müziğin ritmine uyarak temizlik çalışması yapan ekiplerin oluşturduğu görüntüler ise vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

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