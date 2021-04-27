İstanbul’daki gaz kokusunun nedeni belli oldu!

İstanbul’da gece saatlerinde sahil ilçelerinde yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Bakırköy’den Silivri’ye kadar uzanan yoğun gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul’da gece yarısı kentin sahil kesimlerindeki ilçelerde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kokunun bir doğalgaz tankeri gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda gaz kokusunun saat 02:00 sularında Bakırköy açıklarından Avcılar istikametine seyir halinde olan bir doğalgaz tanker gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle geminin güzergahındaki ve çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde arızalanan Croatia isimli gemiyle ilgili yapılan açıklamada, “Boğazda seyir halindeki Croatia isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-8 ve Kurtarma-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” denildi.

Karadeniz’den Marmara’ya yol alan Tanzanya bandıralı Croatia adlı demir-çelik yüklü gemi,dün saat 22.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında motor arızası yaptı. Yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ile Kurtarma 12 adlı römorkörler olay yerine sevk edildi.

Dolmabahçe Sarayı önüne kadar gelen gemi yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı. 100 metre boyundaki gemi römorkörler yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi.