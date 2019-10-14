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İstanbul'daki final için UEFA'dan resmi açıklama geldi

UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, "Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye’den alınsın" önerisi ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:41
İstanbul'daki final için UEFA'dan resmi açıklama geldi

"Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye’den alınsın" önerisine UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva'dan cevap geldi.

UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, İtalya'da bir radyo istasyonunun canlı yayınına bağlandı ve Barış Pınarı Harekatı sonrasında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirme gündemleri olmadığını söyledi.

İtalyan radyocunun sorusu üzerine İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesinin şu anda gündemde olmadığını kaydeden yönetici, "Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'den almak çok güçlü bir hareket, şu anda böyle bir gündemimiz yok. Yönetim Kurulu ve başkan Ceferin durumu göz önüne alacaktır ancak şu anda böyle yaptırımları konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

"Futbol, politik değişimlere bakmaz"

İtalyan yönetici ayrıca, futbolun politikanın dışında kalması gerektiğini söylerken, "Galatasaray ile Lazio, 2001 yılında karşı karşıya gelirken ben Lazio'da genel menajerdim ve o gün ABD'de ikiz kuleler yıkılmıştı. Spordaki en önemli prensiplerden biri, politik değişimlere göre hareket edilmemesidir. Oyuncuların ve teknik direktörlerin davranışları için katı kurallar vardır, uymayanlar için gerekli cezalar verilir. Böyle davranışları araştıracak olan kurullar vardır" diye konuştu.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2020'de Olimpiyat Stadı'nda olacak.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 21:41
  1. İstanbul
  2. UEFA
  3. UEFA 2019-2020 Şampiyonlar Ligi finali

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