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Dünya İstanbul'daki Filistin görüşmeleri memnuniyetle karşılandı
Dünya

İstanbul'daki Filistin görüşmeleri memnuniyetle karşılandı

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, "Hükümet, gelecek seçimlerin başarısı için tüm gerekli unsurları yerine getirmeye hazır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 07:07:00 -
İstanbul'daki Filistin görüşmeleri memnuniyetle karşılandı

Filistin Başbakanı Muhammed İstiyye, İstanbul'da iki gündür devam eden Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki olumlu görüşmelere övgüde bulundu.

Yazılı açıklama yapan İstiyye, Filistin'de yapılması planlanan seçimlerle ilgili görüşmelerde uzlaşıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetinin İstanbul'daki olumlu diyalog ortamını büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirten İştiyye, görüşmelerin bölünme sayfasını sonlandıracak bir anlaşma ile tamamlanmasını umduklarını söyledi.

Seçimleri demokratik hayatın yenilenmesi ve ulusal birlik duvarının güçlendirilmesi için bir kapı olarak gördüğünü belirten İştiyye, "Hükümet, önümüzdeki seçimlerin başarısı için gerekli tüm unsurları yerine getirmeye hazır." Dedi.

Hamas heyeti ile Fetih Hareketi heyeti arasında Salı gününden bu yana İstanbul'da yoğun görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde Filistin'deki son durum ve genel seçimlerin düzenlenmesiyle ilgili konular tartışılıyor.

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