İstanbul'daki dev petrol şirketi iflas etti! Devi bu hale nasıl geldi? Çok sayıda istasyonu vardı

Ekonomik kriz şirketleri art arda iflasa sürüklüyor.

milligazete'nin haberine göre: Yaşanan Döviz artışı ve Türk lirasının yüksek değer kaybı nedeni ile çok sayıda şirket birer birer kepenk indirmek zorunda kalıyor. Bu şirketlerden biri de İstanbul'da faliyet gösteren benzin istasyonları bulunan KEMEROĞLU PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ oldu.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava sonucunda Kemeroğlu Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflas başvurusu onaylanarak, İflasın açılmasına karar verildi.

Öte yandan Bursa'nın köklü dev firması Asdin Tekstil iflas etti. Mahkeme sonucu Asdin Tekstil için iflas kararı verildiği gelen haberler arasında.

Ekonomik darboğazdan çıkamayan Bursa’nın köklü dev tekstil firması Asdin Tekstil için iflas kararı verildi.

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1965 yılında kurulan ve Kenan Kılıçaslan ve Vedat Kılıçaslan tarafından yönetilen tekstil firması Asdin Tekstil Gıda ve Tekel Ürünleri Emlak Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi için geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapılmış ve komiser atanmasına karar verilmişti.

Kestel’de yıllık 3 milyon 500 bin metre gömleklik kumaş üretimi yapan dev tekstil firması için Kahreden haber geldi! Asdin Tekstil için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/422 Esas sayılı dosyasına göre iflas kararı verdi.

bursa'coma göre: Zor günler geçiren Asdin Tekstil geçtiğimiz temmuz ayında konkordato ilan etmişti.