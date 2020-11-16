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Gündem İstanbul'daki binaların yenilenmesi ne kadar sürer?
Gündem

İstanbul'daki binaların yenilenmesi ne kadar sürer?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Emlak Uzmanı Tansel Gökalp, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunurken İstanbul'daki binaların ivedilikle depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:27:00 - 2020-11-16 12:32:23

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

114 kişinin hayatını kaybettiği, bin 35 kişinin de yaralandığı 6,6 şiddetindeki İzmir depremi Türkiye'deki deprem gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

'Bir an önce harekete geçmeliyiz'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Emlak Uzmanı Tansel Gökalp, beklenen büyük İstanbul depremini hatırlatarak, İstanbul'daki binaların deprem karşısındaki güvenirliliğini değerlendirdi. "İstanbul'da yaşanması beklenen 7 şiddeti üzerindeki deprem en az 50 bin binamızın yıkılmasına sebep olur." diyen Özalp, "İnsanlarımızın hepsi çok değerli ama binalarımızın da durumu ortada. İstanbul'daki binaların depreme dayanıksızlığı yüz, yüz elli yıllık bir sorun. Bu siyaset üstü bir mesele. Birlik ve beraberlik halinde bir an önce harekete geçmeliyiz." dedi.

'İstanbul'un yenilenmesi 5 yıl sürer'

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'a dikkat çeken Özlap, "6206 Sayılı Kanun'u çok önemsiyorum ama tek başına yeterli değil. Tüm il ve ilçe belediyeleri iktidar ile uyum içinde çalışarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki binaların depreme hazır hale getirilmesi için koordine olmalı. İstanbul bugün yenilenmeye başlası bu en az 5 yıl zaman alır." dedi.

İzmir Depremi'nde son durum

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. 30 Ekim'deki depremin ardından 45'i 4 şiddetinin üzerinde toplam bin 713 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde bin 35 kişi yaralanırken, yaralılardan 898'i taburcu edildi. 137 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

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