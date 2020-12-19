İstanbul'daki balıkçılar hafta sonu satışlarından memnun

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla sokağı çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda yaptıkları satışlar balıkçıları sevindiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler ve fırınlar gibi satışlarını sürdüren balıkçılardan Cemal Kartal, ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Kartal, "Bugün son 12-13 yılın en bol balığı geldi. Uzun zamandır denizlerimizde sıkıntı vardı, balık olmuyordu. Şu an balık bol. Kısıtlamanın başladığı ilk hafta sonundan bu yana yoğunluğumuz devam ediyor. Saat 17.00'den sonra kısıtlama kapsamında yüz yüze satışı durduruyoruz, paket servisimiz sürüyor." dedi.

Kartal, müşterilerin en çok hamsi ve çinekopa ilgi gösterdiğini ifade etti.

Müşterilerden Yusuf Önal da balıkçıların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına sevindiklerini dile getirdi. Kararın vatandaşların faydasına olduğunu belirten Önal, "Balık önemli bir gıda. Bugün hamsi alacağız." diye konuştu.

Nesibe Yücesan da balık almak için sokağa çıktığını söyledi. Hastalıklardan korumak için balık yemeye özen gösterdiklerini aktaran Yücesan, "Amacımız sağlıklı beslenmek. Ben de hamsi almaya geldim. Eşim Trabzonlu, onlarda meşhur hamsi. Buğulama ve mısır ununda kızartma yapıyorum. Buğulama daha sağlık tabii ki." şeklinde konuştu.

- Üsküdar'da sahiller sokak hayvanlarına kaldı

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar'ın özellikle hafta sonları oldukça yoğun ziyaretçi çeken sahilleri, en sakin günlerinden birini yaşadı. Vatandaşların günlerini kısıtlama kapsamında evlerinde geçirdikleri Üsküdar'da sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı.

Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen noktalara mama ve su bıraktı. Ekiplerin bıraktığı mamaları sadece kedi ve köpeklerin değil martıların da yediği görüldü.