İstanbul’daki Arap Cami nerede? İstanbul Arap Camii nasıl gidilir?

Arap Camii Osmanlı imparatorluğu döneminde İstanbul fethedildikten sonra camiye çevrilmiştir. Arap Camii'nin önceki adı Domenico Kilisesi'dir. Kiliseden camiye çevrilen camiler arasında yer almaktadır. Arap Camii günümüzde hala ibadethane olarak kullanılmaktadır. Bu cami İstanbul'un gizli hazinesi olarak da adlandırılmaktadır. Arap Camii özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumdadır. Cami avlusunda türbe de yer almaktadır.

Arap Camii nerede? Arap Camii'ye nasıl gidilir?

Arap Camii İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir tarihi camidir. Beyoğlu ilçesinin Galata semtinde bulunmaktadır. Arap Camii'ye ulaşmak için Anadolu yakasından Marmaray ve Metro ile ulaşım sağlanabilmektedir. Kadıköy, Üsküdar gibi kıyı ilçelerden de vapur ile Karaköy iskelesinde inerek Galata semtinde Arap Camii'ne yürüme mesafesi ile ulaşım sağlamak mümkündür. Arap Camii dikkat çeken bir mimari yapıya sahiptir.

Arap Camii ne zaman yapıldı?

Arap Camii öncesinde Domenico kilisesi olarak 1325 tarihinde Bizanslılar tarafından inşa edilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u feth etmesinden sonra ise 1453 yılında Ayasofya gibi kiliseler camiye çevrildi. Bunların içinde Arap Camii'de yer alıyordu. Arap Camii kilise olduğu dönemde klasik Bizans mimarisi olan gotik mimari tarzı ile inşa edilmiş bir yapı idi. Fetihten sonra ise İstanbul'da tek kalan gotik kilisesi burası olmuştur.

Tarihte İstanbul feth edilince ilk ezan sesinin yükseldiği yer olarak Arap Camii bilinmektedir. Yapılışı için iki farklı görüş bildirilmiştir. Halil İnalcık Osmanlılar adlı eserinde Arap Camii hakkında bilgiler vermiştir. Arap Caminin 1300 yıllık bir tarihi geçmişi bulunmaktadır.

Arap Camii özellikleri neler?

- Arap Camii'nin bir adet minaresi bulunmaktadır.

- Kilise'den camiye çevrilmiş olan bir yapıdır.

- Gotik mimari tarzı ile cami olarak kullanılan nadir yerlerdendir.

- Caminin kapısının girişinin üstünde Kur'an'dan bazı bölümler vardır.

- Arap Camii'nin bir tane şadırvanı bulunmaktadır.

- Dikdörtgen şeklinde inşa edilmiştir.

- Tavanı ahşap bir şekilde dizayn edilmiştir.

- Mihrap duvarı ise birleşik bir şekildedir.

- Cami minaresinin altından geçen bir tane dehliz bulunmaktadır.

- Çan kulesinin olduğu yer işlevsiz ve o bölgeye dikilen bir minare bulunmaktadır.

- İlk ezanın okunduğu cami olarak bilinmektedir.