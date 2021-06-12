İstanbul’daki 88 arıtma tesisinin 86’sında Erdoğan’ın imzası var

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Nurettin Sözen’in, “Erdoğan İBB Başkanı olduktan sonra artıma tesisi projelerini durdurdu” sözlerinin baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı öncesinde sadece iki tane arıtma tesisi varken, Erdoğan’ın başkanlığı sürecinden 2019 yılındaki yerel seçimlere kadar toplamda 86 adet biyolojik, ileri biyolojik ve ön arıtma tesisi yapıldığı belirlendi. Sözen’in hezeyanlarının aksine mevcut CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, AK Parti döneminde başlanan ve 2020 yılında bitirilmesi planlanan 8 adet tesisi bitiremediğine, hatta Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni ise törenle iptal ettiğine herkes şahit.

Tesislerle donatıldı

Son günlerde Marmara Boğazı’nı esir alan müsilaj yayılımında CHP’li İBB Başkanlarının bir numaralı sorumluları olduğunu çarpıcı verilerle gözler önüne sermeye devam ediyor. Eski İBB Başkanı Sözen, müsilaj yayılımından Erdoğan’ı sorumlu tutsa ve arıtma tesislerini iptal ettirdiğini söylese de gerçekler esas profilleri işaret ediyor. 1989 yılında göreve gelen Sözen döneminde, Üsküdar’a Ön Arıtma Tesisi yapıldı. Öncesinde ise Yenikapı’da yine sadece 1 tane olmak üzere ön arıtma tesisi bulunuyordu. Erdoğan İBB Başkanı seçildikten sonra başlattığı çevre atağı sonrası ise en ileri seviyede arıtma tesisleri yapılmaya başlandı. Bugün İstanbul’daki 88 adet arıtma tesisinin 86’sında bizzat Erdoğan’ın imzası bulunuyor.

Gizlemeye çalışıyorlar

Erdoğan’ın İBB Başkanlığı’ndan 2019’daki yerel seçimlere kadar 86 tane arıtma tesisi mega kente kazandırıldı. Bu tesislerin 55 tanesi Avrupa yakasında, 31 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Tesislerin 71 biyolojik arıtma tesisi olma özelliği taşıyor. 7’si Avrupa yakasında olmak üzere toplam 9 adette ileri biyolojk arıtma tesisi yine Erdoğan’ın imzasını taşıyor. Tesislerin 6 tanesi ise ön arıtma tesis olarak tam kapasite hizmet veriyor.

Ekrem açmadı, kapattı

İmamoğlu göreve geldiğinde ise yapımı devam eden 8 adet tesis vardı. Bu tesislerden hiç biri bitirilemedi. Silahtarağa İleri Biyolojik Tesisi ise ‘Temel Atmama’ töreniyle iptal edildi. Devreye alınamayan tesisler sebebiyle önce Haliç daha sonra da İstanbul Boğazı eşine az rastlanır bir çevre felaketiyle karşı karşıya!

