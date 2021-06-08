İstanbul’daki 7 metro hattı 2023’te tamamlanacak

Halkalı-Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı Töreni’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, törende ulaşım ve altyapı projelerinin Türkiye ekonomisine sunduğu katkıları anlattı.

Çalışmalar titizlikle sürüyor

Yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak altyapıyı Türkiye’nin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çok yakın olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerine de işaret etti. Karaismailoğlu, imza atıkları projelerin Türkiye’nin gücüne güç kattığını vurguladı. Bakü-Tiflis-Kars Hattı ve Marmaray gibi projelerinin Türkiye’yi orta koridorun hakimi yaptığının altını çizdi.

Milyonlarca yolcu taşındı

Karaismailoğlu, bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan şehir içi toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcunun taşındığını aktardı. Ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi. İstanbul’a kazandırdıkları projelerden söz eden Karaismailoğlu, üçüncü havalimanıyla şehri dünyanın transit merkezi haline getirdiklerini söyledi. Karaismailoğlu, “Yakın zamanda yapımına başlayacağımız Kanal İstanbul’la da hizmetlerimizi taçlandıracağız. Bu alternatif ticari su koridoruyla küresel lojistik etkinliğimizi arttırırken İstanbul Boğazı’nı çevresel risklerden ve kaza olasılıklarından arındıracağız. Boğazı lâyık olduğu huzura, temizliğe ve sakinliğe kavuşturacağız” diye konuştu. Karaismailoğlu, İstanbul’da yapımı devam eden 5 önemli metro hattının toplam uzunluğunun 91 kilometre olduğuna dikkat çekti. Yakında inşasına başlayacakları 2 metro hattının ise 13.5 kilometre uzunluğa sahip olacağına temas etti.

Yaşam kalitesi yükselecek

İstanbul’un her noktasının raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesinin trafiği rahatlatacağını ve halkın yaşam kalitesini arttıracağını savunan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Halkalı-İstanbul Havalimanı, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Kirazlı, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hatlarında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İlaveten Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna Bulvarı raylı sistem hattı ile Kazlıçeşme-Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon dönüşüm projelerine en kısa sürede start vereceğiz. İstanbul’da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşıyor. Ayrıca 13.5 kilometrelik yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. İnşallah, projeler tamamlandığında İstanbul’un hizmet veren raylı sistem ağ uzunluğu 364.5 kilometreye varacak.”

En hızlı araçlar geliyor

Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının İstanbul’un trafik yükünü hafifleteceğini, kentin en hızlı metroları olacağını kaydetti.

Ekrem’e gönderme

Metro inşaatlarında çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, “Başkaları gibi hastanelerin yollarını yapmaktan imtina etmedik. Başkaları gibi başlatılan metro hatlarını durdurmadık. Aksine daha da hızlandırdık. Ayrıca maalesef çok üzülerek söylüyorum İstanbul, devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü” dedi. Karaismailoğlu, ilaveten Türkiye’in ile İstanbul’un refahı için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ve projeleri teker teker bitirecekleri taahhüdünde bulundu.

Geri sayım devam ediyor

Saha incelemelerinde bulunup ray kaynağı yapan Bakan Karaismailoğlu, “Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızı 2022 sonu itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattımızın Kâğıthane-İstanbul Havalimanı kısmını bu yıl sonu itibarıyla tamamını ise ondan birkaç ay sonra bitirmeyi hedefliyoruz” bilgilerini paylaştı.