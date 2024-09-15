  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Gündem İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!
Gündem

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 09:29:00 - 2024-09-15 09:49:07
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul TEM İSTOÇ mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza nedeniyle üç şeridin trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor...

İstanbul TEM İSTOÇ mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

 

Trafik kazasında 3 yaralı
Trafik kazasında 3 yaralı

Yerel

Trafik kazasında 3 yaralı

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Gündem

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı
Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı

Yerel

Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Tunç

Işıklarda uyusunlar ...... Özgür Özel derhal istifa etmelidir

ata

insanoğluna akıl verildi, fizik-kimya gibi matematik gibi kuralların milyon sene de geçse bu alemde değişmediği de bildirildi... herşey senin ufacık beyninin içinde... yağmur yağmış, yol kaymak, bas abi... binanın önü tam meydana bakıyo, yukarıdaki katları bulutlar tutar...şu ortadaki kolonu kes abi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23