İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul TEM İSTOÇ mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza nedeniyle üç şeridin trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor...
İstanbul TEM İSTOÇ mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.