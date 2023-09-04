  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Saldırıların hedefi Türkler olabilir

İki dünya devinden flaş Türkiye açıklaması! "Mayıs ayında bu olacak" deyip tüm dünyaya duyurdular

BAE şirketi Mısır tütün devinden 625 milyon dolar fiyatına hisse satın aldı! Bu gelişme iş birliğini güçlendiriyor

Putin, Tahıl Koridoru için şartını açıkladı

Suudi parasında iflas mı, tsunami mi? Analistlerinden 'yepyeni bir dünya' analizi gündeme düştü! Altın çağ

'Deprem fırtınası yaşanabilir!'

Galatasaray Derneği'nden Mustafa Kemal'e hakaret! 'Ebrar Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır'

Esrarkeşi sapığı ecdada dil uzatıyor! Müslümanlar seyrediyor...

Almanya ve Fransa için kötü haber! Alman basını, proje resmen tehdit altında diyerek duyurdu!

Bir İBB kabiliyetsizliği daha! 6 vapur Haliç'te unutuldu!
Spor İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Spor

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-09-04 22:24:00 -
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan kamyon, otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı.

TEM Otoyolu tek taraflı trafiğe kapandı

Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 ölü, 4 yaralı

İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı. Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti
Gündem

Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın skandallarıyla anılan ..
Suriye’den küstah ‘Türkiye’ çıkışı: Barış için tek yol var
Dünya

Suriye’den küstah ‘Türkiye’ çıkışı: Barış için tek yol var

Şam hattından Türkiye ile ilgili küstah bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ülkesindeki PKK unsurlarını görmezden gel..
İYİ Parti'den mi, CHP’den mi seçimlere gireceği netleşmemişti! Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'den mi, CHP’den mi seçimlere gireceği netleşmemişti! Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olduğunu geçen hafta duyuran Mansur Yavaş, şimdi de hangi partiden aday olacağını a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23