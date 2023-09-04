İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı.

TEM Otoyolu tek taraflı trafiğe kapandı

Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 ölü, 4 yaralı

İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı. Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.



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Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.