İstanbul'da zincirleme kaza trafiği kilitledi İstanbul Okmeydanı'nda Okmeydanı TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı bir şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.