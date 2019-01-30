İstanbul'da zincirleme kaza trafiği kilitledi
İstanbul Okmeydanı'nda Okmeydanı TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.30 Ocak 2019 Çarşamba 16:38
İstanbul Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı bir şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
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