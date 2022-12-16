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Yerel İstanbul'da zehirlenme olayı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yerel

İstanbul'da zehirlenme olayı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul Esenyurt'ta Yerli Malı Haftası nedeniyle kutlama yapılan bir okulda, 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 22:49:00 -
İstanbul'da zehirlenme olayı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Esenyurt’ta Yerli Malı Haftası nedeniyle kutlama yapılan bir ilkokulda 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yerli Malı Haftası’ndan dolayı okulda yemek yiyen farklı sınıflardaki 47 öğrencide mide bulantısı görülmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Kimi öğrenciler ambulansla kimileri ise kendi imkanlarıyla çevredeki özel ve devlet hastanelerine gitti. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

"Sağlık durumları iyi"

Zehirlenen öğrencilerden birinin velisi Abdulkadir Çelik, “Okuldan arayıp ‘çocuklar hastaneye kaldırıldı’ dediler. Biz de kalkıp hastaneye geldik. Ambulansla çocukları buraya taşımışlar. ‘Gıda zehirlenmesi’ dediler. Bugün Yerli Malı Haftası varmış. Yemek karıştırmışlar bundan dolayı. Sağlık durumları iyi” dedi.

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