İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü! Erdoğan duyurdu: Projemize start veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz.

* (1,5 milyon liralık destek) Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir.

* Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı.

* (Yarısı Bizden Kampanyası desteği) Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir.

* Yarısı Bizden Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz.

* Deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor.

* Depreme hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur.

* Bağcılar'da 371, Gaziosmanpaşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz.

* Türkiye'nin yapı stoklarının süratle iyileştirilmesi gerekmektedir.

* TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 300 binden fazla konut ürettik.

* TOKİ binalarımız deprem imtihanını alnının akıyla vermiştir.

* Depremle mücadele zihinlerde başlamalı. Deprem değil çürük bina öldürür.

Depremlerin maliyeti: 104 milyar dolar

* 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her deprem sonrasında madden ve manen toparlanmak için yıllarımızı harcadık.

* Hedefimiz 5 yıl içinde toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir.

* (Kentsel Dönüşüm Kanunu) Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır, tamamen bühtandan ibarettir.

* Vatandaşlarımdan muhalefetin yalanlarına inanmamalarını istiyorum.

* El koyma, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

* Kentsel dönüşüm kanunuyla hızlı dönüşümde gerekli hukuki zemini oluşturduk.

* 2012 yılında tarihimizde ilk defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 480 milyar liralık kaynak harcadık.

* İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.

* Kentsel dönüşümü engelleyen ülkeye ihanet eder.

* Kentsel dönüşüm seferberliği sayesinde, vatandaşlarımızın da desteğiyle şehirlerimizin çehresini değiştireceğiz.

* Davası olmayanın hizmet peşinde koşması beklenemez. Rakiplerimizden ayıran vasfımız budur.

* İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık.

Yerel seçim mesajı

* (Yerel seçim mesajı Yeniden İstanbul diyor muyuz? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İstanbul'u hak ettiği hizmete kavuşturacağız. İstanbul adayımızı çok yakında açıklayacağız. Gözü İstanbul'dan başkasını görmeyecek.