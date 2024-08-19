  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aliyev, Putin'i evinde ağırladı! Kritik anlaşmalar yapılacak

Bir cinayetin anatomisi! Kalp krizi geçiriyor denildi ama korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Her gelişinde ormanlarımız yanıyor! Gazeteci Murat Akan’dan önemli iddia

Eylem Tok’un alevereleri tutmadı! "psikolojisi bozuk" raporu sundu ama…

AK Parti'nin acı günü! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından duyurdu

Salça kazanı bomba gibi patladı

Kassam Tugayları'ndan katil sürüsüne ağır darbe

Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu

Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçildi

AK Parti'den Gazze'de TRT ekibine yapılan alçak saldırıya tepki: Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır
Yerel İstanbul’da yunus balığı şovu kamerada
Yerel

İstanbul’da yunus balığı şovu kamerada

Yeniakit Publisher
2024-08-19 09:45:00 -

İstanbul'un Avcılar ilçesinde denizde yüzen vatandaşlar, yunus balığı görünce hayrete düştü. Bir süre şov yapan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Avcılar Denizköşkler sahiline bir grup vatandaş yüzmeye gitti. Denize giren vatandaşlar, bir süre sonra kendilerine yaklaşan bir yunus balığı gördü. Yüzen iki kişi korkup denizden çıkarken, daha sonra birkaç kişi denize girdi. Vatandaşlar, suya dalıp çıkarak adeta şov yapan yunusun hareketlerini hayranlıkla izledi. Bir süre şov yapan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Kuşadası’nda ölü yunus balığı karaya vurdu
Kuşadası’nda ölü yunus balığı karaya vurdu

Yerel

Kuşadası’nda ölü yunus balığı karaya vurdu

Yunus balığı karaya böyle vurdu
Yunus balığı karaya böyle vurdu

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunus balığı karaya böyle vurdu

Bursa’da ölü yavru yunus balığı karaya vurdu
Bursa’da ölü yavru yunus balığı karaya vurdu

Yerel

Bursa’da ölü yavru yunus balığı karaya vurdu

Kıyıya ölü yunus balığı vurdu
Kıyıya ölü yunus balığı vurdu

Yerel

Kıyıya ölü yunus balığı vurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23