İstanbul'da yük gemisinde makine arızası!
Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemi, kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörü refakatinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.
Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemi, kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörü refakatinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa’dan Libya’ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki "ALRAQEEM" isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörünün bölgeye yönlendirildiği bildirildi.
Geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-6 römorkörü refakatinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildiği kaydedildi.