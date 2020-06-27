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Aktüel

İstanbul'da YSK kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma izin belgesi olmayan vatandaşlara ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-06-27 15:03:47 -
İstanbul'da YSK kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İstanbul'da polis ekipleri denetim yaptı.

YKS'nin bugünkü oturumu TYT öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri bazı yerlerde denetimleri artırdı.

Arnavutköy'ün en işlek caddelerinden Fatih Caddesi'nde denetimlerini sıklaştıran ekipler, sokağa çıkma izin belgesi olmayıp araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlara ceza kesti.

Trafik ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde evrakı eksik olan vatandaşlara da işlem yapıldı.


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