İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun bilgisi var
DHA'nın duyurduğu son dakika haberine göre: İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
DHA'nın duyurduğu son dakika haberine göre: İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. DHA'nın son dakika olarak duyurduğu haberde kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.
Kaza alanına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kurtarma çalışmalarıda sürüyor.
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