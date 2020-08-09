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Gündem

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun bilgisi var

DHA'nın duyurduğu son dakika haberine göre: İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 07:35:00 - 2020-08-09 07:44:16
İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun bilgisi var

DHA'nın duyurduğu son dakika haberine göre: İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. DHA'nın son dakika olarak duyurduğu haberde kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

Kaza alanına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kurtarma çalışmalarıda sürüyor.

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