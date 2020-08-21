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Gündem İstanbul'da yol çöktü
Gündem

İstanbul'da yol çöktü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sağanak yağışın ardından kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:52:00 -
İstanbul'da yol çöktü

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Seydi Ali Reis Sokak'ta sağanak yağışın ardından kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme yaşandı. Haber vermelerine rağmen itfaiye ve belediye ekiplerinin yardıma koşmadığını bildiren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Su baskını

Beşiktaş'ta yağmur suyu kanalının tıkanması ise 2 evde su baskını yaşanmasına neden oldu. Kendi olanakları ile suyu tahliye etmeye çalışan ev sakinleri, bu tür baskınların sık sık yaşandığını söyleyerek bu duruma çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Araç çukura düştü

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmurdan sonra Balmumcu Mahallesi'ndeki iki sokakta, yağmur suyu kanalı kapaklarının yer aldığı alanlarda çökme yaşandı. O esnada yoldan geçmekte olan bir araç çukura düşüp hasar gördü. Aracın kaldırılmasından sonra her iki sokağa şerit çekildi ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Yolda meydana gelen çökmenin ardından tıkanan kanalda birikmiş su sebebiyle yan yana bulunan iki binanın bodrum katlarında yer alan iki dairede su baskını yaşandı.

"Haber vermemize rağmen itfaiye ve belediye ekipleri gelmedi"

Haber vermelerine rağmen itfaiye ve belediye ekiplerinin yardıma gelmediğini ileri süren ev sakinleri, suyu kendi imkanları ile tahliye etmek durumunda kaldı. İki ay önce de aynı yerde yol çöktüğünü bildiren ev sakinleri, bu tür baskınların önlenebilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

"İki ay önce de su bastı"

Evini su basan Pakize Gülten isimli vatandaş, sabah 6'da gök gürlemesi ile beraber yağmur yağmaya başladığını, bir anda her yerlerinin ıslandığını, suların evin içine dolduğunu bildirdi.

Bir yere gidecek gücü olmadığını belirten Gülten, her şeylerinin ıslandığını, zaten bir yıl önce evladını kaybettiğini, onun acısını bitirmeden bu durumun başladığını söyledi.

Bunun bir çaresine bakılmasını isteyen Gülten, "Benim yapacak durumum yok. Benim eşya alacak durumum dahi yok." dedi. Her şeyin içine su dolduğunu, her şeyinin ıslandığını bildiren vatandaş, iki ay önce de su baskını yaşandığını, o zaman da makinelerinin bozulduğunu, yaptırdığını ama şimdi yaşanan baskın ile tekrardan bozulduklarını bildirdi.

Vatandaş, yetkililerin gelip bakıp, ardından gittiğini belirtti.

 

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