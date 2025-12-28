İstanbul’da yılbaşı ulaşımı ücretsiz mi? Metro, metrobüs ve tramvaylar sabaha kadar çalışacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak’ta kent genelinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Yılbaşı gecesi oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla sefer sayılarında ciddi artışa gidildi.

Yılbaşı gecesine 680 ek sefer

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık gecesi mevcut sefer planına ek olarak otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer düzenlenecek. Yolcu talebine göre merkezi noktalarda yedek araçlar da hazır bekletilecek.

Metro ve tramvay hatları 24 saat açık

31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026’ya bağlayan gece boyunca Metro İstanbul’a bağlı M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 hatları 24 saat hizmet verecek.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları ise 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları vapurları da yolcu yoğunluğuna göre ek seferler koyacak.

Zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuzda

İBB, yılbaşı gecesi kentte güvenli ve düzenli bir ortam sağlamak için tüm birimlerini alarma geçirdi. Zabıta ekipleri 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar denetimlerini artırırken, itfaiye ekipleri olası yangın ve acil durumlara karşı hazır bekleyecek. Acil yardım ve cankurtarma ekipleri de yılbaşı boyunca sağlık istasyonlarında tam kadro görev yapacak.