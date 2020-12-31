  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da yılbaşı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Aktüel

İstanbul'da yılbaşı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bugün saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama öncesinde artan kent trafiğindeki yoğunluk, mesai saatinin bitmesiyle birlikte artış gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:25:19 -
İstanbul'da yılbaşı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Salgın nedeniyle bugün saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama öncesinde artan kent trafiğindeki yoğunluk, mesai saatinin bitmesiyle birlikte artış gösterdi.

Avrupa ve Anadolu yakasının ana güzergahları ile TEM otoyolu ve E-5 kara yolunda yoğunluk yaşandı.

Haliç Köprüsü'nün her iki yönünde artan trafik yoğunluğunun, E-5 Karayolunun Edirne istikametinde ise Cevizlibağ'dan itibaren başladığı görüldü. Merter, İncirli ve Şirinevler’de de yoğun araç trafiği gözlendi.

Bağcılar, Bahçelievler, Eminönü, Balat ve Eyüpsultan bölgesi ile diğer merkezi noktalarda yoğunluğun yaşandığı İstanbul'da trafik ekipleri de yoğun önlem aldı.

Avrupa Yakası'ndan geçişte yoğunluğun arttığı Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolu Kavacık, Ümraniye Ataşehir yönünde yer yer araç yoğunluğu yaşanıyor.

Beykoz’dan otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Kartal-Pendik bölgesinde de trafik yoğunluğu çift taraflı devam ediyor. D 100 kara yolunun özellikle İstanbul çıkışında trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İBB CepTrafik uygulamasına göre saat 18.30 sıralarında kentte trafik yoğunluğunun zaman zaman yüzde 60'ın üzerine çıktığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı
Ekonomi

Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı

Ayçiçek yağındaki fiyat artışı gümrük vergilerinin indirilmesine rağmen engellenemiyor. Market raflarında ayçiçek yağının fiyatı yüzde 60'a ..
Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Bir ayrılık daha mı geliyor
Gündem

Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Bir ayrılık daha mı geliyor

Reyting rekortmeni tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey'in yeni bey olarak seçilmesiyle Kayı ..
31.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay