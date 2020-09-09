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Gündem İstanbul'da yeni toplu taşımada yeni kurallar duyuruldu
Gündem

İstanbul'da yeni toplu taşımada yeni kurallar duyuruldu

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı yeni tedbirler ile birlikte bundan sonra metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar, otobüslerde ise ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu taşınabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:01:00 - 2020-09-09 12:07:54
İstanbul'da yeni toplu taşımada yeni kurallar duyuruldu

Yeni getirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgenin ardından İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nden dikkat çeken kararlar çıktı.

Toplu taşıma kriterleri belirlendi

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında İstanbul’da toplu taşımada ayakta yolcu alınabilmesinin kriterleri belirlendi. Buna göre  Metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı dar yolcu ayakta seyahat edebilecekken, metrobüs ve otobüsler gibi diğer toplu ulaşım araçlarınd ise ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu alınabilecek.

Belirlenen kriterler çerçevesinde toplu taşıma aracının kapasitesinin dolması durumunda sürücü araca yolcu almayacak. Buna rağmen araca zorla binilmeye çalışırlırsa ihbar üzerine devreye kolluk kuvvetleri girecek.

 

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Yorumlar

Ulvi

Madem bu kadar korona sıkıntılı ,o zaman hala yurt dışından ülkeye niye insan girmesine izin veriyorsunuz?Hava alanlarını ve sınırları kapatmıyorsunuz?Aldığınız tedbirler elekde su tutmaya benziyor.Koronanın kralı sınırlardan içeri hiç durmadan giriyor,biz dostlar alış verişde görsün tedbirlerle uğraşıyoruz.Açık havada ,sokakda devamlı maske takmak insan fıtratına aykırı bir olay.Bunu savunanların bile farketmeden ruh sağlığını bozuyor.
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İstanbullu

Otobüs şöförü bunun hesabını nasıl yapacak 3 te 1 diye duraklarda indi bindi oluyor ne saçmalıktır bu ya
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