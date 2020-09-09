İstanbul'da yeni toplu taşımada yeni kurallar duyuruldu

Yeni getirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgenin ardından İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nden dikkat çeken kararlar çıktı.

Toplu taşıma kriterleri belirlendi

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında İstanbul’da toplu taşımada ayakta yolcu alınabilmesinin kriterleri belirlendi. Buna göre Metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı dar yolcu ayakta seyahat edebilecekken, metrobüs ve otobüsler gibi diğer toplu ulaşım araçlarınd ise ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu alınabilecek.

Belirlenen kriterler çerçevesinde toplu taşıma aracının kapasitesinin dolması durumunda sürücü araca yolcu almayacak. Buna rağmen araca zorla binilmeye çalışırlırsa ihbar üzerine devreye kolluk kuvvetleri girecek.