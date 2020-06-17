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Aktüel

İstanbul'da "yeni normal" denetimleri devam ediyor

Ekipler, 4 bin 168 iş yeri ve 149 konaklama tesisini denetledi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:17:16 -
İstanbul'da "yeni normal" denetimleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimlere devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni normal denetimleri kapsamında 39 ilçemizde dün gece emniyet ve jandarma ekiplerimiz, konaklama tesisleri, restoran, lokanta, kafe vb. işletmelerde denetim gerçekleştirdi. 4 bin 168 iş yeri, 149 konaklama tesisi denetlendi, 43 cezai işlem uygulandı."


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