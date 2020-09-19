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Gündem İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...

İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Eylül tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarına girmeden önce HES kodu alınmasını zorunlu hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:17:00 -
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...

Dünyayı etksi altına alan koronavirüs pandemisinin ülkemizde de artışa geçmesiyle bazı tedbirler tekrar alınmaya başlandı. İstanbul Valiliği de bu kapsamda alınan yeni kararı duyurdu. Valilik, 23 Eylül çarşamba gününden itibaren tüm kamu kurumlarında HES kodu alınması zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

Kurala uymayanlar hakkında işlem yapılacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlükleri'ne randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişte HES kodu alınması zorunlu oldu. İstannbul Valiliği, kurala uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

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