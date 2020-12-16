  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
Aktüel

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:55:29 -
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki "Yeditepe Huzur 2020-26" uygulaması, saat 13.00'te başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 15.00'e kadar sürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı
Sağlık

Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Batı ülkelerinde Çin aşısının neden tercih edilm..
Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay