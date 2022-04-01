İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında araçlarda denetim yapıldı.
İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında araçlarda denetim yapıldı.
Şehir genelindeki uygulama kapsamında birçok noktada polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.
Taksim Meydanı'ndaki denetimde polis ekipleri araçlarda arama yaptı, sürücü ve araçlara ait belgeler incelendi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.