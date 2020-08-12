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Aktüel

İstanbul’da yasa dışı silah üreterek piyasaya süren 2 kişi tutuklandı

Aramada, namlusu değiştirilmiş 21 tabanca ile 23 mermi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:01:18 -
İstanbul’da yasa dışı silah üreterek piyasaya süren 2 kişi tutuklandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul’da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, Küçükçekmece’de atölyede yasa dışı yollarla ürettiği çok sayıda silahı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese, 10 Ağustos’ta operasyon düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, namlusu değiştirilmiş 21 tabanca ve 23 mermi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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