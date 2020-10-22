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Aktüel İstanbul'da yasa dışı avlanan kuşlar doğaya bırakılırken, ilgili şahsa ceza kesildi
Aktüel

İstanbul'da yasa dışı avlanan kuşlar doğaya bırakılırken, ilgili şahsa ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:11:17 -
İstanbul'da yasa dışı avlanan kuşlar doğaya bırakılırken, ilgili şahsa ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Şile'de avlanması yasak olan doğa kuşlarını yakalayan şahsa para cezası verilirken, el konulan 3 saka, 2 iskete ve 8 florya da doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün Şile şefliğine, bir vatandaş tarafından Kabakoz köyü civarında florya ağlarıyla, yasak olan doğa kuşlarından 3 saka, 2 iskete ve 8 floryanın avlandığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine İstanbul Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarının bulundurulmasıyla ilgili madde uyarınca, bir şahsın yakaladığı kuşlara el konuldu.

Ekipler, kuşları doğaya salarken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce de, yasa dışı kuş avlayan şahsa 1556 lira idari yaptırım ile 11 bin 232 lira tazminat cezası verildi.

Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasa dışı doğa kuşu avlayan şahıslarla ilgili kuşların korunması ve yaşaması için ekipler 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.





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