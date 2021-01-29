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Yaşam İstanbul'da yarın hangi ilçelerde su kesilecek? İSKİ 30 Ocak su kesintisi olacak ilçeler
Yaşam

İstanbul'da yarın hangi ilçelerde su kesilecek? İSKİ 30 Ocak su kesintisi olacak ilçeler

İstanbul'da su kesintisi olan yerler: İSKİ 2 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. İstanbul'da yarın hangi ilçelerde su kesilecek? İSKİ 30 Ocak su kesintisi olacak ilçeler

Yeniakit Publisher
2021-01-29 23:34:00 -
İstanbul'da yarın hangi ilçelerde su kesilecek? İSKİ 30 Ocak su kesintisi olacak ilçeler

İSKİ'nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenkent-Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" ifadesi kullanıldı.

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