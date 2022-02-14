İstanbul'da yangın! Bir çocuk hayatını kaybetti
İstanbul-Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi.
İstanbul-Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Yeniyol Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, engelli olduğu belirtilen 12 yaşındaki Yasemin Sülümlü hayatını kaybetti.