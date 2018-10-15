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İstanbul'da yakalanınca polise 50 bin lira rüşvet teklif etti!

İstanbul Esenyurt'ta durdurdukları şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçiren polis memurlarına rüşvet teklifinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:54
İstanbul'da yakalanınca polise 50 bin lira rüşvet teklif etti!

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri,  Esenyurt'ta 11 Ekim'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü  S.F.A'nın (34) yapılan üst aramasında 51 gram uyuşturucu madde, 600 avro ile 100  dolar ele geçirildi.

İddiaya göre, şüpheli S.F.A polis ekiplerine kendisini bırakmaları ve  evinde arama yapmamaları karşılığında 50 bin lira teklif etti. Savcılıktan alınan  arama kararı ile şüphelinin evinde yapılan aramada, 18 parça satışa hazır 50 gram  uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:54
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