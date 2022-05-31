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Gündem İstanbul'da yakalanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi
Gündem

İstanbul'da yakalanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi

İstanbul'da yakalanarak Kars'a getirilen 71 düzensiz göçmenden 68'i sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 11:21:00 -
İstanbul'da yakalanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi

Bir süre önce güvenlik güçlerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 71 düzensiz göçmen, hafta sonu Kars'a getirildi.

İl Göç İdaresinde yapılan işlemler sırasında bu kişilerden 3 Afganistan uyruklunun uluslararası koruma başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Bu 3 kişi hariç diğer 68 düzensiz göçmen Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.

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