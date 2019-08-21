İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul yarın hava durumu (22 ağustos)

Günlerdir Türkiye'nin birçok bölgesinde ve nüfusun yoğun olduğu İstanbul'da yağmur yağışı devam ediyor. Yaz mevsiminde uzun süren bu yağmurlu havanın ardından vatandaşlar İstanbul'da yağmur ne zaman dinecek? Yağışlar ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman dinecek? Yağışlar ne zaman bitecek?

İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren sağanak yağış uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana İstanbul başta olmak Batı bölgelerinde çeşitli illerde yağışların etkisi hissediliyor. Gün içerisinde öğle saatlerinde İstanbul'un her iki yakasında kuvvetli yağışlar etkili oldu. Meteoroloji, Karadeniz başta olmak üzere birçok ili uyardı. Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. MGM, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt geneline ilişkin son tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum, Karadeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak yağışlara dikkat çekti.

Tedbir alınması için uyarıldı

İstanbul hava durumu ve sağanak yağışlar hakkında da bilgi veren MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji, ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını da aktardı.

Yarın bitmesi bekleniyor

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin verilerine göre, yarından itibaren İstanbul'da yağışların sona ermesi bekleniyor.

Yarın İstanbul hava durumu