İstanbul’da yağış hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul’da bu sabah başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbullular güne yağmurla uyandı. Şehrin çoğu bölgesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Beşiktaş, Taksim ve Sarıyer'de yoğunluğunu gösteren yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Dolmabahçe Caddesi'nde yağışla birlikte trafik yoğunluğu meydana geldi.
Avcılar ve Beylikdüzü'nde yağmur etkisini sürdürüyor. E-5 Karayolu ve bağlantı noktalarında trafik kilit oldu.
Sağanak sebebiyle Beykoz Belediyesi ekipleri önlem aldı. FSM Köprüsü ve Ümraniye TEM otoyolunda trafik yoğunluğu gözleniyor.