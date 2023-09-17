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Gündem İstanbul'da vapurda inanılmaz olay! Arkada oturan yolcu ayağa kalktı, hareketi herkesi şoke etti
Gündem

İstanbul'da vapurda inanılmaz olay! Arkada oturan yolcu ayağa kalktı, hareketi herkesi şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-09-17 16:03:39 - 2023-09-17 16:03:39
İstanbul'da vapurda inanılmaz olay! Arkada oturan yolcu ayağa kalktı, hareketi herkesi şoke etti

İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan vapurda akılalmaz bir olay yaşandı. Vapurda ayağa kalkan bir yolcu, ön tarafta oturan bir gencin saçlarını yaktı. Saçını elleriyle söndüren genç, şahsa ise yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan vapurda akılalmaz bir olay yaşandı. Vapurda ayağa kalkan bir yolcu, ön tarafta oturan bir gencin saçlarını yaktı. Saçını elleriyle söndüren genç, şahsa ise yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.

İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.

Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.

İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.
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