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Yerel İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
Yerel

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 07:06:00 -
İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

AA'nın haberine göre duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi.

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