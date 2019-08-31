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İstanbul’da vahşet: 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:57
İstanbul’da vahşet: 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı gözaltına alınırken, kadının olaydan 2 gün önce de kocasından dayak yediği öğrenildi.


İddiaya göre, Sultanbeyli’de saat 04.00 sıralarında Ömer Y. ile boşanma aşamasında olduğu 4 çocuk annesi Zeynep Y. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Y., eşi Zeynep Y.’yi boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Ömer Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



“İşkence edip öldürmüş”


Zeynep Y.’nin akrabalarından Gamze Çevik, çiftin 15 senelik evli ve 4 çocuklarının olduğunu söyleyerek, “Kocası olacak kişi, dayımın kızını zorla taciz etmeye çalışmış. 15 gün boyunca çocuklarının gözü önünde aç susuz bırakmış. Ölüme terk edilmiş. Daha sonra dayımın kızını birkaç kez bıçaklayarak öldürüyor. Önce işkence ediyor, sonra öldürüyor. Biz artık kadın şiddetlerine, ölümlerinedur demek istiyoruz. Benim dayımın kızı öldü, başka kadınlar ölmesin. İdam gelsin, başka bir şey diyemiyorum” dedi.



“Bize gelip, ‘dayak yedim’ dedi”


Genç kadının yeğeni K.B. ise, “Teyzem 2 gün önce akşam bize geldi, ‘Dayak yedim. Sabah gelecektim, kapıyı kilitlediği için çıkamadım’ dedi. Akşama kadar beklemiş, akşam geldi bize. Kumandayla ağzına vurmuş, patlatmış. Çocukları da dışarı çıkarmış. Dün babam sürekli gidip geldi kontrol etti. Sabah kalktık. Ölmüş, öldürmüş” diye konuştu.


Öte yandan şüpheli Ömer Y.’nin cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit’teki ailesinin evine götürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:57
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